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Агапов Андрей Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Агапов
Имя
Андрей
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
11 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 2
Источник
Скан
Оригинальная запись
41. Агапов Андрей Иванович, 36 л., Лаишевск. к., Аркатовск. в. и с. Н. С. 2 уч. г. Казани. Ст. 143, лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 11/ХІ—26.

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