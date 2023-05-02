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Крысов Петр Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Крысов
Имя
Петр
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
23 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 204
Источник
Скан
Оригинальная запись
7164. КРЫСОВ ПЕТР ГРИГОРЬЕВИЧ, 22 л., Орловск. у., Шалеговск. в., д. Крысовки. Н. С. 1 уч. г. Челябинска. Ст. 180 п. «б», лиш. св. и пор. пр. 1½ г. Исп. 23 ноября 923.

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