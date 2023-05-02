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Нохрин Мануил Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Нохрин
Имя
Мануил
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
04 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 187
Источник
Скан
Оригинальная запись
27268. НОХРИН, МАНУИЛ ПАВЛОВИЧ, 25 л. Гр. Ялуторовск. у., Шороховск. в., д. Какумес; — Н. С. 1 уч. Березовск. у. Должн. прест., лиш. св. 2 г. Исп. 4 апр. 920.

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