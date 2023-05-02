Муравсктй Владимир Фомин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Муравсктй
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Фомин
- Дата исполнения приговора
- 17 октябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 302
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27730. МУРАВСКТЙ, ВЛАДИМІРЪ ФОМИНЪ (онъ жо Винчъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Ошмян, у., в. и У. Воложины, 24 л., рд. въ г. Вильнѣ; — Вилен. О. С., 131, 135, 148 н 2 ч. 1655 У., арест, отд. 2½ г. Исп. 17 Окт. 908. | 907 15923 1635 У. | 902 56063 169 М. (гдѣ свѣд. о мѣстѣ прип. невѣрны). | 903 88990 169 М.
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