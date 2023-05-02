Зембицкий Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗембицкий Николай Иванович

Зембицкий Николай Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зембицкий
Имя
Николай
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
17 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 141
Источник
Скан
Оригинальная запись
4929. ЗЕМБИЦКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, 33 л., Хабаровск. у., Вяземск. в., д. Краситской. Амурск. Губсуд. Ст. 97 ч. 2, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 17 декабря 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.