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Щеблыкин Иван Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Щеблыкин
Имя
Иван
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
31 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 373
Источник
Скан
Оригинальная запись
13766. Щеблыкин Иван Петрович, 29 л., Белгородск. у., Старогородск. в., д. Мазикино. Н. С. 3 уч. Белгородск. у. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 31 июля 926.

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