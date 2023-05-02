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Жернов Владимир Терентьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Жернов
Имя
Владимир
Отчество
Терентьевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 133
Источник
Скан
Оригинальная запись
4628. ЖЕРНОВ ВЛАДИМИР ТЕРЕНТЬЕВИЧ, 36 л., Ветлужск. у., Хмелевицк. в., д. Больших-Ломов. Н. С. 3 уч. Ветлужск. у. Ст. ст. 114а ч. 1, 140б, лиш. св. 10 л. Исп. 19 мая 92'3.

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