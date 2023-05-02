Хибаров Акинфий Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хибаров
- Имя
- Акинфий
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 10 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 434
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140788. ХИБАРОВЪ, АКИНФІЙ ГРИГОРЬЕВЪ. К. Балашов. у., Рѣпьевск. в., с. Юсупова, 40 л.; — Саратов. О. С. 3 Сент. 909, 134, 135, 149, 1 ч. 269¹ и 2 п. 1 ч. 269¹ У., съ лиш. ос. пр. тюр. 8 м. Исп. 10 Нояб. 909.
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