Нивинский Станислав Ромуальдов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Нивинский
- Имя
- Станислав
- Отчество
- Ромуальдов
- Дата исполнения приговора
- 22 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 237
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 85454. НИВИНСКіЙ, СТАНИСЛАВЪ РОмуальдовъ, 25 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Стопницк. у., гм. и пос. Стопница, рд. въ г. Ченстоховѣ; — Варшавск. О. С., 5 Мая 911, 2 ч. 1655 и 6 п. 1659 У., арест. отд. 3 г. Исп. 22 Іюня 911. | 910 23248 1 ч. 1655 У. | 908 37700 172 М. | 904 100255 1655 У., по сов, съ приг., напеч. въ 903 г. № 72193. | 906 90184 129 Уг. Ул. | 902 2508 172 М.
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