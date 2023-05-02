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Усачев Михаил Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Усачев
Имя
Михаил
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
08 сентябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 360
Источник
Скан
Оригинальная запись
12341. УСАЧЕВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ, 22 л., Старо-Оскольск. у., Богословск. в., с. Меловой. Курск. Губсуд. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 8/ІХ—24. Настоящ. приг. поглащен. приговором того же Губсуда от 12/Ѵ—23.

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