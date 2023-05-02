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Амелин Осип Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Амелин
Имя
Осип
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
15 сентябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 8
Источник
Скан
Оригинальная запись
172. АМЕЛИН, ОСИП ИВАНОВИЧ, 28 л. Гр. Мосальск. у., Дубровск. в., д. Новой Рощицы; — Московск. Ревтриб. Кража, лиш. св. 12 л. Исп. 15 сент. 919.

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