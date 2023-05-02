Ковалев Яков Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ковалев
- Имя
- Яков
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 12 декабрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 137
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4772. КОВАЛЕВ ЯКОВ ПЕТРОВИЧ, 23 л., Кунгурск. окр., Чеченинск. р., д. Ковали. Н. С. 2 уч. Кунгурск. окр. Ст. 150, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 12/ХІІ—24.
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