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Алексеев Михаил Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Алексеев
Имя
Михаил
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
30 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 8
Источник
Скан
Оригинальная запись
12712. АЛЕКСЕЕВ, МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ, 29 л. Гр. Московск. г.; — Н. С. Грузинск. уч. г. Москвы. Торг. спирт., пр. р. 3 г. Исп. 30 апр. 920.

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