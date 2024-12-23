Шуев Митрофан Никонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шуев
- Имя
- Митрофан
- Отчество
- Никонов
- Дата исполнения приговора
- 01 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 534
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34377. ШУЕВЪ, МИТРОФАНЪ НИКОновъ (Аниконовъ). К. Духовщин. у., Горкинск. в., д. Мизинова, 45 л.; — З. Н. 3 уч. Духовщин. у., 170 М., тюр. 8 м. Исп. 1 Дек. 908. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 908 г. № 66623. | 903 45246 169 М. | 901 43252 1465 У.
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