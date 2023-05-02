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Завязкин Семен Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Завязкин
Имя
Семен
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
03 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 136
Источник
Скан
Оригинальная запись
4754. ЗАВЯЗКИН СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ, 34 л., Козловск. у., Волчковск. в. Н. С. 5 уч. Козловск. у. Ст. 140б, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 3 марта 923.

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