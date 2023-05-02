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Ботников Спиридон Козьмин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ботников
Имя
Спиридон
Отчество
Козьмин
Дата исполнения приговора
16 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 40
Источник
Скан
Оригинальная запись
45397. БОТНИКОВЪ, СПИРИДОНЪ КОЗЬминъ. К. Курган. у., Тебеникск. м., д. Лебяжьей, 31 л.; — М. С. 2 уч. Курган. у. (во 2 р.), 169, 2 и 8 п. 170 и 170¹ М., тюр. 7 м. Исп. 16 Мая 905. | 904 64898 170 М.

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