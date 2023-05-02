Удовиченко Илларион Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Удовиченко
- Имя
- Илларион
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 03 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 416
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140288. УДОВИЧЕНКО, ИЛЛАРІОНЪ Степановъ. К. Богучар. у., в. и сл. Воробьевки, 25 л.; — Острогож. О. С. 6 Сент. 909, 2 п. 1649, 2 ч. 1649 и 3 п. 1659¹ У., арест. отд. 1 г. Исп. 3 Окт. 909.
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