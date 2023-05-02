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Заровнядных Анна Дмитриевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Заровнядных
Имя
Анна
Отчество
Дмитриевна
Дата исполнения приговора
28 август 1928
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 139
Источник
Скан
Оригинальная запись
4862. ЗАРОВНЯДНЫХ АННА ДМИТРИЕВНА, 39 л., Орловск. у., Пиюжанск. в., ст. Мураши. Н. С. 5 уч. Орловск. у. Ст. 140, лиш. св. и пор. пр. 1 г. Исп. 28 авг. 928.

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