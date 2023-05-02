Заровнядных Анна Дмитриевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Заровнядных
- Имя
- Анна
- Отчество
- Дмитриевна
- Дата исполнения приговора
- 28 август 1928
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 139
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4862. ЗАРОВНЯДНЫХ АННА ДМИТРИЕВНА, 39 л., Орловск. у., Пиюжанск. в., ст. Мураши. Н. С. 5 уч. Орловск. у. Ст. 140, лиш. св. и пор. пр. 1 г. Исп. 28 авг. 928.
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