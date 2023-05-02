Нехорошев Василий Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Нехорошев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 30 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 183
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27129. НЕХОРОШЕВ, ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ, 32 л. Гр. Рижск. у., Фофоновск. в., Стрелецк. с.; — П. С. раб. бат-на г. Ряжска. Кража, лиш. св. 1 г., с зач. 20 д. пр. з. Исп. 30 сент. 920.
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