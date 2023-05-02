Бадьв Влас
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бадьв
- Имя
- Влас
- Дата исполнения приговора
- 12 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 23
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129749. бадьвъ, власъ (онъ же Набокъ) (внѣбр.). Лиш. ос. пр. изъ каз. в. и с. Засулья, Роменск. у., 34 л.; — Полтавск. О. С. 17 Сент. 909, 134, 135 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 12 Окт. 909. | 904 76900 169 М. | 99 39314 169 М. | 904 29951 1655 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.