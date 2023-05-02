Матвеенко Никита Афанасьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Матвеенко
- Имя
- Никита
- Отчество
- Афанасьев
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 321
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 89175. МАТВѢЕНКО, НИКИТА АФАнасьевъ. К. изъ сс.-посел. Каинск. у., в. и с. Шипициискаго, 32 л., рд. Трубчев. у,. Сѣмячковск. в., въ д. Голевской; — Самар. О. С., 152. 2 ч. 313, 1452 и 4 п. 1453 У., каторж. раб. 20 л. Исп. 23 Федр. 908. | 903 33897 313 и 977 У. | 96 24591 170¹ М. | 98 93882 1655 У.
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