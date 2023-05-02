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Ширяев Исайя Архипович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ширяев
Имя
Исайя
Отчество
Архипович
Дата исполнения приговора
03 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 374
Источник
Скан
Оригинальная запись
12963. ШИРЯЕВ ИСАЙЯ АРХИПОВИЧ, 51 г., Череповецк. г., Кирилловск. у., Каратецк. в., д. Головино. Ленинградск. Губсуд. Ст. 1 ч. 184, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 3/ѴІ—26.

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