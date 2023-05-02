Арсентьев Иван Арсентьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Арсентьев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Арсентьев
- Дата исполнения приговора
- __ октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 17
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129612. АРСЕНТЬЕВЪ, ИВАНЪ АРсентьевъ. К. Ржевск. у., Никоновск. в., д. Б. Невѣдайки, 20 л.; — СПБ. О. С. 15 Сент. 909, 134, 135, 140 и 1643 У., тюр. 6 м. Исп. въ Окт. 909. | 18 Окт. 908 г. З. Н. 3 уч. Царскосельск. у., 169 М,—тюр. 3 м.
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