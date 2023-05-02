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Нетесов Иннокентий Филиппович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Нетесов
Имя
Иннокентий
Отчество
Филиппович
Дата исполнения приговора
27 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 257
Источник
Скан
Оригинальная запись
9517. Нетесов Иннокентий Филиппович, 22 л., Киренск. у., Марковск. в., с. Красноярова. Н. С. 11 уч. Красвоярск. окр. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 27 нояб. 926.

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