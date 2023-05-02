Лебедев Иван Егорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лебедев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Егорович
- Дата исполнения приговора
- 04 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 226
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7962. ЛЕБЕДЕВ ИВАН ЕГОРОВИЧ, 21 г., Краснококшайск. к. Н. С. 4 уч. Краснококшайск. к. Ст. 144, пор. пр. 2 г. Срок. не указ., осужд. 4 сент. 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.