Гусаров Василий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гусаров
- Имя
- Василий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 21 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 76
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 102142. ГУСАРОВЪ, ВАСИЛІЙ ИВАновъ, 39 л. К. Владимирск. у., Черкутинск. в., д. Лутина; — З. Н. 3 уч. Владимирск. у., 6 Іюля 911, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 21 Іюля 911.
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
14.11.1882 ст.
27.01.1946