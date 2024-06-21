Апасов Иван Гаврилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Апасов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Гаврилов
- Дата исполнения приговора
- 01 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 17
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 142653. АПАСОВЪ, ИВАНЪ ГАВРИловъ, К. Коротоякск. у., Ново-Хворостянск. в., с. Аношкина, 22 л., рд. т. же у. и в., въ с. Дракинѣ; — Воронеж. О. С. 1 Сент. 909, 134, 135 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг. Елецк. О. С. отъ 23 Февр. 907 г. (2 ч. 1655 У., тюр. 1 г.), арест. отд. 3 г. Исп. 1 Нояб. 909. | 903 83853 1655 У. | 900 30719 169 М. | 902 383 1647 У. | 900 15988 169 М., по сов. съ приг., напеч. въ ООО г. № 15987. | 901 39421 169 М.
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