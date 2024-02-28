Савин Николай Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Савин
- Имя
- Николай
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 06 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 302
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87086. САВИНЪ, НИКОЛАЙ МИХАЙловъ, 23 л. К. Муром. у., Арефинск. в., с. Польца; — Владимир. О. С., 20 Апр. 911, 152¹, 3 ч. 1655. 1 и 2 п. 1659¹ У., арест. отд. 3 г. Исп. 6 Іюня 911. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 909 г. № 152705. | 906 14187 309 У. | 905 83467 1643 У.
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