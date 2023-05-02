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Черкасова Александра Михайловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Черкасова
Имя
Александра
Отчество
Михайловна
Дата исполнения приговора
27 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 277
Источник
Скан
Оригинальная запись
30226. ЧЕРКАСОВА, АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА, 17 л. Гр. г. Тамбова; — Р. Т. г. Тамбова. Подлог, лиш. св. 1 г. Исп. 27 окт. 920.

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