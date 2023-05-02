Марко Станислав Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Марко
- Имя
- Станислав
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- __ июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 218
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 96357. МАРКО, СТАНИСЛАВЪ СЕМЕновъ, 32 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Валковск. у., Самаровичск. в., д. Коневцевъ; — Гроднен. О. С., 27 Апр. 911, 152 и 2 ч. 1655 У. (3 кражи), арест. отд. 3 г. Исп. въ Іюнѣ 911. | 909 104753 1 ч. 1655 У. | 99 61495 1647 У. | 906 50007 170 М. | 99 20549 169 М. | 905 5410 169 М.
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