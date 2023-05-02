Саткова Александра Ивановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Саткова
- Имя
- Александра
- Отчество
- Ивановна
- Дата исполнения приговора
- 21 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 192
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18818. САТКОВА, АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА, 45 л. Гр. Александровск. у., Махринск. в.; — Н. С. 2 уч. Александровск. у. Дача взятки, лиш. св. 5 л. Исп. 21 мая 920.
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