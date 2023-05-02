Гимпель Гершель-Герш Бениаминов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гимпель
- Имя
- Гершель-Герш
- Отчество
- Бениаминов
- Дата исполнения приговора
- 30 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 64
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46050. ГИМПЕЛЬ, ГЕРШЕЛЬ-ГЕРШЪ БЕніаминовъ. Земледѣл. Херсон. у., кол. Большого Нагартава, 19 л., рд. т. же у., въ кол. Березниковатомъ; — Одесск. С. П., 5 п. 2, 19, 57 и 2 п. 132 Угол. У., крѣп. 4 М. Исп. 30 Апр. 905.
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