Сунгуров Савва Герасимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сунгуров
- Имя
- Савва
- Отчество
- Герасимович
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 239
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8246. СУНГУРОВ, САВВА ГЕРАСИМОВИЧ, 66 л. Гр. Шадринск. у., с. Богословского; — Н. С. 10 уч. Шадринск. у. Контр-револ., лиш. св. 2½ г. Исп. 20 окт. 921.
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