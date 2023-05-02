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Сунгуров Савва Герасимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сунгуров
Имя
Савва
Отчество
Герасимович
Дата исполнения приговора
20 октябрь 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 239
Источник
Скан
Оригинальная запись
8246. СУНГУРОВ, САВВА ГЕРАСИМОВИЧ, 66 л. Гр. Шадринск. у., с. Богословского; — Н. С. 10 уч. Шадринск. у. Контр-револ., лиш. св. 2½ г. Исп. 20 окт. 921.

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