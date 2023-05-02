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Маймонов Туйкош

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Маймонов
Имя
Туйкош
Дата исполнения приговора
16 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 166
Источник
Скан
Оригинальная запись
6326. Маймонов Туйкош, 39 л., Ойратск. обл., Шебалинск. айм. Н. С. 3 уч. Ойратск. Обл. Ст. 143, лиш. св. 5 л., и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 16/ІХ—26.

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