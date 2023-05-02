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Юдов Прокопий Исидорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Юдов
Имя
Прокопий
Отчество
Исидорович
Дата исполнения приговора
01 октябрь 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 263
Источник
Скан
Оригинальная запись
3836. ЮДОВ, ПРОКОПИЙ ИСИДОРОВИЧ, 43 л., Гр. Мелекесск. у., Рязановск. в. и с.;—Н. С. 2 уч. Мелекесск. у. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 3 г. и пор. пр. 1 г. Исп. 1 окт. 922.

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