Игнатьев Илья Семенович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Игнатьев
- Имя
- Илья
- Отчество
- Семенович
- Дата исполнения приговора
- 26 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 109
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3813. ИГНАТЬЕВ ИЛЬЯ СЕМЕНОВИЧ, 17 л., Алатырск. у., п. Ямской Слободы, б. Симбирск. Губсуд. Ст. 180, лиш. св. 1 г. 3 м. 13 д. и пор. пр. 2 г. Исп. 26 авг. 923.
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