Кисляков Андрей Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кисляков
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 25 февраль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 216
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36511. КИСЛЯКОВЪ, АНДРЕЙ ФЕДОровъ, 56 л. К. Красноуфим. у., в. и зав. Нязепетровскаго; — Пермск. О. С., 11 Нояб. 910, 152, 152¹ и 1654¹ У. (2 прест.) и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 3 г., съ зач. 8 м. предв. заключ. Исп. 25 Февр. 911. | 95 19068 177 М.
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