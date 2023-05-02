Збинецкая Юзефа Павлова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Збинецкая
- Имя
- Юзефа
- Отчество
- Павлова
- Дата исполнения приговора
- 11 февраль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 135
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 38600. ЗБИНЕЦКАЯ, ЮЗЕФА ПАВЛОВА Мщ. г. Калиша, 50 л., рд. въ д. Бискупицѣ, гм. Брудзевъ, Калиш. у.; — Калиш. О. С., 5 п. 134, 135, 1606 и 1067 У., каторж. раб. 6 л. Исп. 11 Февр. 909. | 908 33729 169 М.
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