Бородаенко Емельян
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бородаенко
- Имя
- Емельян
- Дата исполнения приговора
- 16 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 42
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130265. БОРОДАЕНКО, ЕМЕЛЬЯНЪ (онъ же Клещъ и Клещовъ) (внѣбр.). Лиш. ос. пр. изъ каз. в. и д. Носовки, Нѣжин. у., 24 л., рд. въ г. Нѣжинѣ; — Кіевск. С. П. 16 Сент. 909, 133, 134, 135, 13, 312 и 2 ч. 1655 У., по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 906 г. № 46794, арест. отд. 3 г. и 4 м. Исп. 16 Окт. 909. | 904 1152 1655 У. | 97 27793 169 М. | 902 3828 1655 У. | 96 75461 169 М. | 900 39849 1647 У.
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