Пишка Мойше Ицков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пишка
- Имя
- Мойше
- Отчество
- Ицков
- Дата исполнения приговора
- 08 январь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 309
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 38665. ПИШКА, МОЙШЕ (МОШКО) Ицковъ. Мщ. м. Локачей, Хоровск. в., Вл.-Волынск. у., 19 л., рд. въ г. Вл.-Волынскѣ; — Луцк. О. С., 2 ч. 139, 152 и 1 ч. 1484 У., по сов. ст. приг. М. С. 1 уч. Вл.-Волынск. окр., отъ 24 Іюля 907 г., каторж. раб. 6 л. Исп. 8 Янв. 908.
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