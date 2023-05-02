Мащенко Кондрат Фролов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мащенко
- Имя
- Кондрат
- Отчество
- Фролов
- Дата исполнения приговора
- 19 январь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 311
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 38972. МАЩЕНКО, КОНДРАТЪ ФРОЛЛВЪ, 40 л. лиш. ос. пр. изъ к. Константиноградск. у., Даръ-Надеждинск. в., с. Константиновки; — Полтав. О. С., 13 Дек. 910, 114, 152х, 9 и 1655 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 1 г., съ зач. 6 м. предв. заключ. Исп. 19 Янв. 911. | 908 52255 169 М., (гдѣ свѣд. о мѣстѣ припискѣ | 902 46700 225, 313 и 977 У. неточны) | 900 12311 313 и 977 У. | 97 91369 1653 У. | 94 27631 170 М. | МАѢВСКАЯ, МАРІАННА ІОСИФОВА см. Маевская (ІІІ кн. 911).
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