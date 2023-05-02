Пила Лейбусь Ефроимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пила
- Имя
- Лейбусь
- Отчество
- Ефроимов
- Дата исполнения приговора
- 24 январь 1887
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 466
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 25316. ПИЛА, Лейбусь Ефроимовъ. Кр. (канатч.), 24 л.; род. и жилъ Ласк. у., гм. Дзбанки, въ пос. Щерцовъ; приг. Съѣзд. М. С. 1 окр. Петроков. г., по 2 п. 174 ст. У. о нак., въ тюрьму на мѣсяцъ и 10 дней. Исп. 24 Янв. 1887 г.
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