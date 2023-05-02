Пила Лейбусь Ефроимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПила Лейбусь Ефроимов

Пила Лейбусь Ефроимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пила
Имя
Лейбусь
Отчество
Ефроимов
Дата исполнения приговора
24 январь 1887
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 466
Источник
Скан
Оригинальная запись
25316. ПИЛА, Лейбусь Ефроимовъ. Кр. (канатч.), 24 л.; род. и жилъ Ласк. у., гм. Дзбанки, въ пос. Щерцовъ; приг. Съѣзд. М. С. 1 окр. Петроков. г., по 2 п. 174 ст. У. о нак., въ тюрьму на мѣсяцъ и 10 дней. Исп. 24 Янв. 1887 г.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close