Михеев Иван Поликарпов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Михеев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Поликарпов
- Дата исполнения приговора
- 11 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 168
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 48872. МИХѢЕВЪ, ИВАНЪ ПОЛИКАРповъ. К. Сапожков. у., Сарайск. в., с. Кривскаго, 24 л., рд. Кавказск. отд., въ ст. Успенской; — Армавир. С. М. С., 2 п. 1112 Акц. У. и 16 М., тюр. 4 м. Исп. 11 Апр. 905.
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