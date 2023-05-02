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Клетина Ирина Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Клетина
Имя
Ирина
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
07 ноябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 178
Источник
Скан
Оригинальная запись
5661. КЛЕТИНА ИРИНА ИВАНОВНА, 44 л., б. Царицынск. у. и в. Н. С. 4 уч. б. Царицынск. у. Ст. 140, лиш. св. 3 г. Приг. вступил в закон. силу 7 ноября 924.

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