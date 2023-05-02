Панков Иван Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанков Иван Антонович

Панков Иван Антонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Панков
Имя
Иван
Отчество
Антонович
Дата исполнения приговора
09 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 298
Источник
Скан
Оригинальная запись
10541. ПАНКОВ ИВАН АНТОНОВИЧ, 20 л., Брянск, г., Бежицк. у., с. Фокино. В. Т. Триб. Западн. окр. Ст. ст. 105, 112 ч. 1, лиш. св. 1 г. Исп. 9 янв. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close