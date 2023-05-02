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Швайгер Викентий Касперов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Швайгер
Имя
Викентий
Отчество
Касперов
Дата исполнения приговора
03 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 462
Источник
Скан
Оригинальная запись
141510. ШВАЙГЕРЪ, ВИКЕНТІЙ КАСПЕРОВЪ. К. Ямбургск. у., Горкск. в., с. Порхова, 20 л., рд. въ г. СПБ.; — СПБ. О. С. 13 Окт. 909, 169 и 170 М., тюр. 3 м. Исп. 3 Нояб. 909.

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