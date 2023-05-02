Щекин Никита Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Щекин
- Имя
- Никита
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 371
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12317. ЩЕКИН, НИКИТА ФЕДОРОВИЧ, 63 л. Гр. Дмитриевск. у., Ваблинск. в., с. Рышкова; — Н. С. 3 уч. Дмитриевск. у. Кража, лиш. св. 1 г. условно.
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