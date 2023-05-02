Доминик Игнатий Георгиев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Доминик
- Имя
- Игнатий
- Отчество
- Георгиев
- Дата исполнения приговора
- 22 январь 1887
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 171
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 19899. ДОМИНИКЪ, Игнатій Георгіевъ. Мѣщ. г. Сорокъ (кузн.), 19 л.; род. въ с. Подушитахъ, Сорокск. у.; приг. М. С. 4 уч. Сорокск. окр., по 169 и 171 ст. У. о нак., въ тюрьму на 2 м. Исп. 22 Янв. 1887 г.
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