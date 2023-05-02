Кучумова Татьяна Степановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кучумова
- Имя
- Татьяна
- Отчество
- Степановна
- Дата исполнения приговора
- 13 май 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 208
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6621. КУЧУМОВА (она же СОКОЛОВА) ТАТЬЯ НА СТЕПАНОВНА, 21 г., Никольск. у., Пермасск. в., д. Шарей. Н. С. 2 уч. Никольск. у. Ст. 180, пор. пр. 3 г. Приг. вступил в закон. силу 13 мая 924.
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