Мурад-Оглы Магерам
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мурад-Оглы
- Имя
- Магерам
- Дата исполнения приговора
- 10 август 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 164
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 67199. МУРАДЪ-ОГЛЫ, МАГЕРАМЪ. К. Кубин. у., с. Аведжуга, 25 л.; — М. С. Бакин. Уѣздп. Мир. отд., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 10 Авг. 907.
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